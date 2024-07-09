ЕС решил оставить Грузию без членства и денег
Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен
Руководство Евросоюза приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в объединение. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. По его словам, пока неясно, попадет ли страна в следующую волну расширения или нет.
"Мне жаль говорить о том, что договорились приостановить процесс членства Грузии в Евросоюз. Это чётко сказано в докладах Европейского Совета", — сказал Герчинский на международной конференции в Тбилиси.
Кроме того, ЕС принял решение о заморозке 30 млн евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности. Всё это — реакция Брюсселя на принятия в Грузии закона об иноагентах.
Напомним, ранее в Грузии вступил в силу закон об иноагентах, он привёл к народным волнениям в столице страны Тбилиси. Президент Грузии Саломе Зурабишвили даже накладывала на него вето, однако парламент его преодолел. Стоит отметить, что львиную долю возмущения по поводу закона выражали именно страны Запада, в Соединённых Штатах даже заявили, что пересматривают отношения с Грузией. В ЕС тоже пригрозили, что Грузия лишится возможности стать членом Евросоюза, если местные власти продолжат вести нынешнюю политику.
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