ЕС решил оставить Грузию без членства и денег

Руководство Евросоюза приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в объединение. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. По его словам, пока неясно, попадет ли страна в следующую волну расширения или нет.

"Мне жаль говорить о том, что договорились приостановить процесс членства Грузии в Евросоюз. Это чётко сказано в докладах Европейского Совета", — сказал Герчинский на международной конференции в Тбилиси.