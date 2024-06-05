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Кобахидзе призвал не допустить в Грузии "украинизации" и "майдана"

Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что Майдан уничтожил Украину

5 июня, 10:15
Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / ЕРА

Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / ЕРА

Государственный переворот в 2014 году принёс Украине катастрофические последствия, поэтому Грузия не должна допустить на своей территории никаких "майданов". Об этом сообщил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Я хочу напомнить вам, что принёс Майдан Украине. Тогда власть на Украине была назначена извне. В такое время ответственность за страну также должны взять извне. Однако мы все хорошо знаем, что произошло после этого на Украине", — отметил он.

Кобахидзе напомнил, что до переворота Украина обладала территориальной целостностью и неплохими экономическими показателями, а сейчас страна фактически уничтожена, её положение является катастрофическим из-за ужасающего состояния экономики. Премьер уверен, что Грузия обязана избежать пути "украинизации" и должна пресекать любые "майданы".

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Ранее Кобахидзе заявил, что финансируемые Соединёнными Штатами неправительственные организации (НПО) пытались совершить революции в Грузии. По его словам, было три попытки устроить переворот. Политик добавил, что сегодня отношения Тбилиси и Вашингтона требуют "оздоровления и пересмотра".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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