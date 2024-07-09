СВР узнала, что США готовят смену власти в Грузии
США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, Вашингтон собирается дискредитировать правящую партию "Грузинская мечта" и с помощью оппозиции устроить массовые протесты. А ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Саломе Зурабишвили.
"В администрации Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта", — отметили в СВР.
По данным разведки, американские "кураторы" уже дали команду оппозиции готовить протесты к выборам. В их основе будет лежать антироссийская идеология: Москву хотят обвинить во всех бедах Грузии. Ключевую роль в разжигании протестных настроений должна сыграть президент Саломе Зурабишвили.
"Как задумали "вашингтонские режиссёры", глава государства даст интервью одному из американских СМИ, в котором возложит на грузинское правительство вину за "деградацию" переговорного процесса по вступлению Тбилиси в ЕС, предупредит "широкую общественность" о "катастрофических последствиях сближения с Москвой" и ущербе, наносимом Грузии релокантами из России", — отметили в СВР.
Провокации для дестабилизации ситуации США планируют организовать по сценарию украинского майдана: предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков.
Напомним, что Грузия пошла наперекор Западу, обсуждая два резонансных закона. Первый — закон об иноагентах — уже принят. Президент Зурабишвили даже накладывала на него вето, однако парламент его преодолел. Этот шаг вызвал критику как в Соединённых Штатах, так и в Евросоюзе. Сегодня даже стало известно, что руководство ЕС приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в объединение. Второй резонансный закон — о запрете пропаганды ЛГБТ* — сейчас рассматривается в грузинском парламенте.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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