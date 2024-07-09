США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, Вашингтон собирается дискредитировать правящую партию "Грузинская мечта" и с помощью оппозиции устроить массовые протесты. А ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Саломе Зурабишвили.

"В администрации Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта", — отметили в СВР.

По данным разведки, американские "кураторы" уже дали команду оппозиции готовить протесты к выборам. В их основе будет лежать антироссийская идеология: Москву хотят обвинить во всех бедах Грузии. Ключевую роль в разжигании протестных настроений должна сыграть президент Саломе Зурабишвили.

"Как задумали "вашингтонские режиссёры", глава государства даст интервью одному из американских СМИ, в котором возложит на грузинское правительство вину за "деградацию" переговорного процесса по вступлению Тбилиси в ЕС, предупредит "широкую общественность" о "катастрофических последствиях сближения с Москвой" и ущербе, наносимом Грузии релокантами из России", — отметили в СВР.

Провокации для дестабилизации ситуации США планируют организовать по сценарию украинского майдана: предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков.