Политолог предположил, почему Грузия идёт наперекор Западу, выступая против ЛГБТ*
Политолог Мендкович: Грузия решила пытаться идти по евразийскому пути
Судя по последним решениям — принятию закона об иноагентах, внесению законопроектов о запрете однополых браков и ЛГБТ*, — Грузия решила пытаться идти по евразийскому пути, во всяком случае в сфере внутренней политики, а также выстраивать собственную самобытную модель общества. Так считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"Другое дело, пока не ясно, как далеко они зайдут на этом пути. Очевидно, что сейчас основной стимул Тбилиси — это опасения, что Вашингтон в своей яростной войне против России и её союзников попытается превратить Грузию и в целом Кавказ в новую анти-Россию, втянуть Грузию в агрессивную войну против России. Руководство Тбилиси не хочет такой судьбы для себя, потому что это означает крах их государственности, и они вынуждены противодействовать американской агентуре и американской пропаганде", — подчеркнул собеседник Life.ru.
Однако ещё не ясно, являются ли эти действия Тбилиси попыткой отстоять свой нейтральный статус, либо же речь идёт о постепенной смене политической ориентации и осознании ошибок режима Михаила Саакашвили и его предшественников, которые агрессивной русофобией раскололи страну и ввергли Грузию в глубокий кризис, отметил Мендкович.
Напомним, ранее в Грузии вступил в силу закон об иноагентах, он привёл не только к бурным обсуждениям, но и к потасовкам в парламенте, а также к народным волнениям в столице страны Тбилиси. Президент Грузии Саломе Зурабишвили даже накладывала на него вето в тот же день, однако парламент его преодолел. Стоит отметить, что львиную долю возмущения по поводу закона выражали именно страны Запада, в Соединённых Штатах даже заявили, что пересматривают отношения с Грузией. А сегодня, 4 июня, правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия" представила пакет поправок, запрещающих однополые браки и смену пола, а также пропаганду ЛГБТ*.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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