Политолог предположил, почему Грузия идёт наперекор Западу, выступая против ЛГБТ*

Судя по последним решениям — принятию закона об иноагентах, внесению законопроектов о запрете однополых браков и ЛГБТ*, — Грузия решила пытаться идти по евразийскому пути, во всяком случае в сфере внутренней политики, а также выстраивать собственную самобытную модель общества. Так считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Другое дело, пока не ясно, как далеко они зайдут на этом пути. Очевидно, что сейчас основной стимул Тбилиси — это опасения, что Вашингтон в своей яростной войне против России и её союзников попытается превратить Грузию и в целом Кавказ в новую анти-Россию, втянуть Грузию в агрессивную войну против России. Руководство Тбилиси не хочет такой судьбы для себя, потому что это означает крах их государственности, и они вынуждены противодействовать американской агентуре и американской пропаганде", — подчеркнул собеседник Life.ru.