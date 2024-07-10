Вашингтону предрекли фиаско в желании повернуть Грузию против России
Политолог Журавлёв: У США не получится сорвать выборы в Грузии
Планам Запада в отношении информационной кампании против Грузии не суждено сбыться. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" заявил политолог Дмитрий Журавлёв. По его словам, это всего-то попытки настроить Тбилиси против Москвы.
"Это просто попытка вернуть Грузию в антироссийскую плоскость, как было при предыдущем президенте страны. Западу нужно ещё одно государство у наших границ, которое будет им подчиняться. Но у них ничего не получится", — подчеркнул Журавлёв.
По его словам, вопреки растущим антироссийским настроениям в Грузии, спецслужбам США не удастся повлиять на нынешний баланс сил.
Напомним, пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Вашингтон собирается дискредитировать правящую партию "Грузинская мечта" и с помощью оппозиции устроить массовые протесты. А ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Саломе Зурабишвили.
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