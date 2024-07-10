Планам Запада в отношении информационной кампании против Грузии не суждено сбыться. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" заявил политолог Дмитрий Журавлёв. По его словам, это всего-то попытки настроить Тбилиси против Москвы.

"Это просто попытка вернуть Грузию в антироссийскую плоскость, как было при предыдущем президенте страны. Западу нужно ещё одно государство у наших границ, которое будет им подчиняться. Но у них ничего не получится", — подчеркнул Журавлёв.

По его словам, вопреки растущим антироссийским настроениям в Грузии, спецслужбам США не удастся повлиять на нынешний баланс сил.