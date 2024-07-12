"Больше не достойный партнёр": США решили заморозить помощь Грузии
Госдеп: США заморозили помощь Грузии и приостановили её интеграцию в ЕС
Американские власти, помимо переноса военных учений с Грузией, заморозили оказание помощи республике и приостановили её интеграцию в Европейский союз. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.
"США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз", — сказала она в разговоре с журналистами.
По словам представителя Госдепа, Вашингтон обеспокоен "антидемократичными действиями" грузинских властей, подрывающими евроатлантический путь республики.
Ранее сообщалось, что Пентагон отложил совместные военные учения с Грузией "Достойный партнёр" в рамках пересмотра отношений с Тбилиси. Манёвры, которые проводились в Грузии с 2016-го, в этом году должны были пройти с 25 июля по 6 августа.
Напомним, отношения между Тбилиси и странами Запада ухудшились в связи с принятием закона об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили даже наложила на него вето, но парламент его преодолел. На фоне этого в США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а Евросоюз сообщил о проблемах с вступлением закавказского государства в объединение из-за "разногласий в ценностях".
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