"Больше не достойный партнёр": США решили заморозить помощь Грузии

Американские власти, помимо переноса военных учений с Грузией, заморозили оказание помощи республике и приостановили её интеграцию в Европейский союз. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

"США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз", — сказала она в разговоре с журналистами.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон обеспокоен "антидемократичными действиями" грузинских властей, подрывающими евроатлантический путь республики.