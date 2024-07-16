В США раскрыли планы по открытию в Грузии второго фронта против России
Экс-помощник Рейгана Робертс: США хотят открыть в Грузии второй фронт против РФ
В США подумывают об организации цветной революции в Грузии и открытии в этой стране второго фронта против России. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал бывший помощник главы Минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Украинский конфликт был полностью организован Вашингтоном. Он пытается обвинить в этом Россию, но на самом деле сам его подстроил. И сейчас мы видим, как неправительственные организации, которые Вашингтон финансирует в Грузии, <…> пытаются устроить там цветную революцию, чтобы открыть второй фронт против России", — пояснил эксперт.
По его словам, Соединённые Штаты также продолжают наращивать поставки дальнобойного оружия Киеву, снимая ограничения на удары по российской территории.
Также США хотят наладить отношения с Арменией. Как ранее заявила заместитель главы Госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, Вашингтон рассчитывает на укрепление партнёрства с Ереваном.
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