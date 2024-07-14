В США заявили о планах укрепить сотрудничество с Арменией
Замглавы Госдепа Зея: США планируют укрепить сотрудничество с Арменией
Вашингтон рассчитывает на укрепление партнёрства с Ереваном. Соответствующее заявление сделала заместитель главы Госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея в соцсети X.
"Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством (Армении. — Прим. Life.ru) и партнёрами из гражданского общества в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы", — подчеркнула она.
Не так давно американские власти, помимо переноса военных учений с Грузией, заморозили оказание помощи республике и приостановили её интеграцию в Европейский союз. В Госдепе заявили, что Вашингтон обеспокоен "антидемократичными действиями" грузинских властей, подрывающими евроатлантический путь республики.
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