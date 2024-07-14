В США заявили о планах укрепить сотрудничество с Арменией

Вашингтон рассчитывает на укрепление партнёрства с Ереваном. Соответствующее заявление сделала заместитель главы Госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея в соцсети X.

"Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством (Армении. — Прим. Life.ru) и партнёрами из гражданского общества в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы", — подчеркнула она.