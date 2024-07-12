В МИД заявили о "ползучем проникновении" НАТО на Южный Кавказ

В Москве обеспокоены расширением деятельности Евросоюза на территории Армении, а канадское участие в миссии говорит о "ползучем проникновении" НАТО на Южный Кавказ. Об этом сообщил заместитель главы МИД Михаил Галузин.

"Негативно оцениваем деятельность миссии ЕС в Армении, о чём неоднократно говорили... Кроме того, как известно, в апреле этого года в составе миссии появились канадские представители, что де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

ЕС пытается закрепиться на Южном Кавказе вопреки интересам давних партнёров и соседей государств региона — Турции, Ирана и России. Кремль беспокоит, что с одобрения Еревана миссия Евросоюза станет постоянной.

"Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

При любом возможном контакте с Арменией, Москва поднимает вопрос о миссии ЕС. Галузин считает, что мира на Южном Кавказе можно достичь только благодаря выполнению комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов.