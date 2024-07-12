В МИД заявили о "ползучем проникновении" НАТО на Южный Кавказ
Галузин: РФ обеспокоена тем, что миссия ЕС в Армении может стать постоянной
В Москве обеспокоены расширением деятельности Евросоюза на территории Армении, а канадское участие в миссии говорит о "ползучем проникновении" НАТО на Южный Кавказ. Об этом сообщил заместитель главы МИД Михаил Галузин.
"Негативно оцениваем деятельность миссии ЕС в Армении, о чём неоднократно говорили... Кроме того, как известно, в апреле этого года в составе миссии появились канадские представители, что де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
ЕС пытается закрепиться на Южном Кавказе вопреки интересам давних партнёров и соседей государств региона — Турции, Ирана и России. Кремль беспокоит, что с одобрения Еревана миссия Евросоюза станет постоянной.
"Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
При любом возможном контакте с Арменией, Москва поднимает вопрос о миссии ЕС. Галузин считает, что мира на Южном Кавказе можно достичь только благодаря выполнению комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Армения не попадёт в Евросоюз, несмотря на то что Запад обещает этой закавказской республике "золотые горы". Он отметил, что представители западных стран, которые раздают направо и налево щедрые посулы, становятся там всё более частыми гостями.
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