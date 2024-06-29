Стали известны темы консультаций Кулебы с армянским коллегой на форуме в Хорватии Главы МИД Армении и Украины обсудили в Хорватии вопросы сотрудничества с ЕС 29 июня, 13:20 Главы МИД Армении и Украины обсудили вопросы сотрудничества с ЕС. Обложка © ТАСС / ЕРА

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его украинский коллега Дмитрий Кулеба приняли участие в обсуждении выстраивания партнёрских отношений с Евросоюзом. Встреча состоялась на полях Дубровникского форума в Хорватии, рассказали в армянском внешнеполитическом ведомстве.

"Собеседники обсудили вопросы двустороннего политического диалога. В этом контексте были отмечены проводимые в Киеве политические консультации и периодические контакты в различных форматах. Состоялся обмен мыслями по вопросам взаимодействия с Евросоюзом. Была сделана ссылка на региональные темы", — говорится в заявлении.

Мирзоян в разговоре сделал акцент на обеспечении безопасности на Южном Кавказе, напомнив, что процесс нормализации отношений с Азербайджаном не завершён. Министр отметил значимость заключения мирного соглашения по данному вопросу.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван согласен доработать и подписать текст мирного соглашения с Азербайджаном, если от Баку последует положительная реакция на предложение.

Авторы Татьяна Миссуми