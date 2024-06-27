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Регион
27 июня, 09:28

Армения готова в течение месяца подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Ереван согласен доработать и подписать текст мирного соглашения с Азербайджаном, если от Баку последует положительная реакция на предложение. Об этом на конференции в Эстонии заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Армения готова в течение месяца доработать документ мирного договора с Азербайджаном и подписать его. Не могу сказать, что мы видим готовность азербайджанской стороны подписать документ в течение месяца", отметил политик.

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Как ранее рассказывал Life.ru, в прошлом году Нагорный Карабах полностью перешёл под контроль Баку. В сентябре в силу вошёл указ о прекращении существования НКР с 1 января. Позже азербайджанский лидер Ильхам Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. Однако мирный договор стороны не подписали. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что готов заключить официальный мир с Азербайджаном до ноября текущего года. Позже правительство Еревана направило Баку предложение о внедрении совместного механизма расследования случаев нарушения прекращения огня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Александра Мышляева
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