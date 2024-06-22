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22 июня, 16:37

Ереван предложил Баку ввести механизм расследования нарушений прекращения огня

Правительство Армении направило Азербайджану предложение о внедрении совместного механизма расследования случаев нарушения прекращения огня. Об этом говорится в официальном телеграм-канале кабмина республики.

"В продолжение заявления премьер-министра Армении от 15 июня этого года и исходя из того, что Правительство Армении намерено не допускать возникновения напряжённости, аппарат премьер-министра по дипломатическим каналам предложил администрации президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня", — говорится в заявлении армянских властей.

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Напомним, в 2023 году Нагорный Карабах полностью перешёл под контроль Баку. В сентябре приняли указ о прекращении существования НКР с 1 января этого года. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. Но с тех пор Ереван и Баку ещё не подписали мирный договор. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что готов заключить официальный мир с Азербайджаном до ноября текущего года.

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Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Александра Мышляева
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