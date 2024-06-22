Ереван предложил Баку ввести механизм расследования нарушений прекращения огня

Правительство Армении направило Азербайджану предложение о внедрении совместного механизма расследования случаев нарушения прекращения огня. Об этом говорится в официальном телеграм-канале кабмина республики.

"В продолжение заявления премьер-министра Армении от 15 июня этого года и исходя из того, что Правительство Армении намерено не допускать возникновения напряжённости, аппарат премьер-министра по дипломатическим каналам предложил администрации президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня", — говорится в заявлении армянских властей.