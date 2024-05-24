Армения и Азербайджан отводят войска от границы в Тавушской области
СНБ Армении: Пограничники 24 мая приступят к охране границы в Тавуше
Ереван и Баку с 24 мая отводят войска с участка границы у трёх сёл в Тавушской области, доверив охрану рубежей пограничникам. Об этом объявила Служба национальной безопасности (СНБ) Армении.
Армянские пограничники берут надзор за границей у сёл Беркабер, а также Воскепар и Баганис в Тавушской области, а участок госграницы у посёлка Киранц до 24 июля 2024 года будет охраняться по переходной схеме. С 24 мая текущего года "по той же логике" на дозоре у рубежей со стороны Азербайджана будут стоять подразделения Государственной пограничной службы республики.
Напомним, 19 апреля Life.ru писал, что на армяно-азербайджанской границе появится демаркированный участок, он будет находиться в Тавушской области. Это означает воспроизведение границ, установленных между четырьмя сёлами республик в советские годы. Жители села Киранц Тавушской области Армении протестовали против делимитации границы с Азербайджаном. В рамках своей акции они перекрывали участок Воскепар – Киранц межгосударственной трассы М6.
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