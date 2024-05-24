Армения и Азербайджан отводят войска от границы в Тавушской области

Ереван и Баку с 24 мая отводят войска с участка границы у трёх сёл в Тавушской области, доверив охрану рубежей пограничникам. Об этом объявила Служба национальной безопасности (СНБ) Армении.

Армянские пограничники берут надзор за границей у сёл Беркабер, а также Воскепар и Баганис в Тавушской области, а участок госграницы у посёлка Киранц до 24 июля 2024 года будет охраняться по переходной схеме. С 24 мая текущего года "по той же логике" на дозоре у рубежей со стороны Азербайджана будут стоять подразделения Государственной пограничной службы республики.