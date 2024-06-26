"Дрейф на Запад": Политолог объяснил скандальное заявление секретаря Совбеза Армении о Карабахе

Заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о якобы передаче Россией Нагорного Карабаха Азербайджану можно понять в рамках "дрейфа страны на Запад". Однако оправдать такой выпад со стороны Еревана никак нельзя, считает политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла. Он отметил, что такие заявления делают лишь те, кто "не дружит с головой".

Комментируя позицию Григоряна о том, что РФ якобы захватила Карабах, политолог перечислил ряд неудобных вопросов. В частности, какими силами России удалось это сделать, если на территории региона наши миротворцы находились без тяжёлого оружия. И наконец, зачем вообще Москве это нужно, подчеркнул Перла.

"Мне кажется, такое заявление говорит о деградации армянских политических институтов. О неадекватности этих институтов во внешней политике Армении. О дезориентации армянского правительства", — резюмировал эксперт.