Захарова: Глава Совбеза Армении унизил свой народ, обвинив РФ в утрате Карабаха
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян унизил свой народ, обвинив Россию в утрате Нагорного Карабаха. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что это не просто безответственно, а уничижительно — относиться так к исторической памяти своей многострадальной нации.
"Главное то, что таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ, — сказала дипломат в ходе брифинга на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). — Кто дал право людям, очевидно временщикам, очевидно сидящим на подпитке извне, вот так оскорблять свой собственный народ?"
Напомним, ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил Россию в "захвате и сдаче" Нагорного Карабаха Азербайджану. Григорян заявил, что Ереван якобы полностью зависел от России в этом вопросе. При этом Захарова уже заявляла, что события в Нагорном Карабахе показали, что Армению предал Евросоюз, а не Россия.
ТАСС / Пётр Ковалёв