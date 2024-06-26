Захарова: Глава Совбеза Армении унизил свой народ, обвинив РФ в утрате Карабаха

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян унизил свой народ, обвинив Россию в утрате Нагорного Карабаха. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что это не просто безответственно, а уничижительно — относиться так к исторической памяти своей многострадальной нации.

"Главное то, что таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ, — сказала дипломат в ходе брифинга на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). — Кто дал право людям, очевидно временщикам, очевидно сидящим на подпитке извне, вот так оскорблять свой собственный народ?"