МО Азербайджана заявило о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха
Вывод российских миротворцев из Карабаха полностью завершён. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
Российские миротворцы покидают Азербайджан. Видео © YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
"12 июня завершился процесс вывода с территории Азербайджана российского миротворческого контингента, временно размещённого на территории республики", — говорится в сообщении.
Напомним, в 2023 году Нагорный Карабах полностью перешёл под контроль Баку. В сентябре был подписан указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. А вскоре президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. Однако с тех пор Ереван и Баку так и не могут подписать мирный договор. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что готов заключить мирный договор с Азербайджаном до ноября текущего года.
Кадр из видео YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi