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12 июня, 12:23

МО Азербайджана заявило о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха

Вывод российских миротворцев из Карабаха полностью завершён. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Российские миротворцы покидают Азербайджан. Видео © YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

"12 июня завершился процесс вывода с территории Азербайджана российского миротворческого контингента, временно размещённого на территории республики", — говорится в сообщении.

Напомним, в 2023 году Нагорный Карабах полностью перешёл под контроль Баку. В сентябре был подписан указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. А вскоре президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. Однако с тех пор Ереван и Баку так и не могут подписать мирный договор. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что готов заключить мирный договор с Азербайджаном до ноября текущего года.

Пашинян обвинил две страны ОДКБ в содействии Баку в карабахском конфликте
Пашинян обвинил две страны ОДКБ в содействии Баку в карабахском конфликте
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Кадр из видео YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Наталья Исакова
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