Армения не попадёт в Евросоюз, несмотря на то что Запад обещает этой закавказской республике "золотые горы". Об этом в своей статье для "Российской газеты" заявил зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что к Армении, как и к другим бывшим советским республикам, уже вовсю присматриваются метрополии. Российский политик отметил, что представители западных стран, которые раздают направо и налево щедрые посулы, становятся там всё более частыми гостями.

Зампред СБ РФ подчеркнул, что Еревану в обмен на полную лояльность предлагают "золотые горы", в числе которых членство в ЕС. Однако армянским властям не стоит обольщаться, так как подобные обещания, по словам Медведева, являются лишь приманкой в неоколониальной мышеловке.

"Никто не намерен открывать двери "клуба избранных" для армянского народа — спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся. Да и дождутся ли вообще? Пусть посмотрят на Грузию, где недавно был одобрен закон, который не понравился США и ЕС", — заявил председатель "Единой России".