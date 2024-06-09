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8 июня, 21:18

Медведев призвал "попутавшего рамсы" Шольца самому покаяться перед украинцами

Медведев посоветовал Шольцу встать на колени и покаяться перед украинцами

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал федерального канцлера Германии Олафа Шольца встать на колени и покаяться перед украинцами. Таким образом высокопоставленный чиновник прокомментировал в своём телеграм-канале сделанное недавно главой немецкого правительства заявление о том, что президент России Владимир Путин якобы должен признать несокрушимость Украины.

"Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понёс откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал", — заявил зампред Совбеза РФ.

Он напомнил, что на сегодняшний день Незалежная является подобием доминиона и прямо управляется Соединёнными Штатами и другими западными странами, а также полностью ими содержится. В то же время Медведев подчеркнул, что Украина, несмотря на протесты собственного населения, получает все виды самого смертоносного вооружения.

Политический деятель задался вопросом, в чём тогда сила киевского режима, и перечислил существующие в этой бывшей советской республике проблемы, включая запредельный уровень коррупции и умирающий народ, половина которого живёт в России и Европе. В связи с этим российский чиновник посоветовал Шольцу встать на колени и покаяться перед украинцами.

"За враньё про неизбежную "перемогу". За то, что обрёк их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев. За возрождение нацизма в форме бандеровщины. За неописуемую бездарность управления", — заявил Медведев.

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Напомним, ранее Шольц заявил, что президенту России Владимиру Путину следует признать невозможность поставить Украину на колени. Также он сообщил, что Берлин неустанно работает ради этого.

Алексей Соловьёв
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