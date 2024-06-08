"Будем злее": Медведев ответил "ублюдочному" НПО "старикашки" Сороса на призыв арестовать его

Обращение к Международному уголовному суду (МУС) от НПО "Международная федерация прав человека" (FIDH), которая финансируется фондом американского миллиардера Джорджа Сороса Open Society Foundations*, говорит об эффективности борьбы России с неонацистами на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на требование его ареста.

"Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий в борьбе против неонацистского режима в Киеве. Оно пришло от таких ублюдочных организаций, как НПО, принадлежащих мерзкому старикашке Соросу, который даже в МУС обратился из-за нашей скромной работы", — написал он в соцсети X.

Медведев назвал подобные НПО и их создателей пособниками террористов, которые накануне убили свыше 20 мирных россиян. Тем самым зампред Совбеза РФ напомнил о жертвах удара ВСУ по Луганску и Херсонской области. Это, по словам Медведева, мотивирует продолжать работу против "гнусной нацистской клики".

Политик добавил, что "мы будем ещё злее, безжалостнее, более неистово выводить на чистую воду уродов и прихвостней бандеровского режима, их патронов". В завершение поста Медведев привёл крылатое латинское выражение Igni atque ferro vastare, которое переводится как "Уничтожать огнём и мечом".