Шольц потребовал от Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени

Президенту России Владимиру Путину следует признать, что Украина не будет сломлена и поставлена на колени. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в соцсети X.

"Украина сильна и не будет поставлена на колени, её не заставят сдаться. [Президент РФ Владимир] Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", — сказал глава правительства ФРГ.