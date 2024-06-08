Шольц потребовал от Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени
Шольц заявил, что Украина сильна и не будет поставлена на колени
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photocosmos1
Президенту России Владимиру Путину следует признать, что Украина не будет сломлена и поставлена на колени. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в соцсети X.
"Украина сильна и не будет поставлена на колени, её не заставят сдаться. [Президент РФ Владимир] Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", — сказал глава правительства ФРГ.
Ранее Life.ru рассказывал, что Олаф Шольц вновь исключил участие Бундесвера в конфликте с Россией на стороне Украины. Помимо того, канцлер исключил легализацию ударов по России немецким оружием. Украинцам не поставят немецкие ракеты Taurus, никто не поддастся их давлению.