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Регион
8 июня, 12:32

Шольц потребовал от Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени

Шольц заявил, что Украина сильна и не будет поставлена на колени

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photocosmos1

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photocosmos1

Президенту России Владимиру Путину следует признать, что Украина не будет сломлена и поставлена на колени. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в соцсети X.

"Украина сильна и не будет поставлена на колени, её не заставят сдаться. [Президент РФ Владимир] Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", — сказал глава правительства ФРГ.

В Германии объяснили, почему Шольц не хочет отправлять ракеты Taurus на Украину
В Германии объяснили, почему Шольц не хочет отправлять ракеты Taurus на Украину

Ранее Life.ru рассказывал, что Олаф Шольц вновь исключил участие Бундесвера в конфликте с Россией на стороне Украины. Помимо того, канцлер исключил легализацию ударов по России немецким оружием. Украинцам не поставят немецкие ракеты Taurus, никто не поддастся их давлению.

Николай Рюмин
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