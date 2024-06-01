В Германии объяснили, почему Шольц не хочет отправлять ракеты Taurus на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет отправлять на Украину крылатые ракеты Taurus, так как опасается потерять авторитет. Об этом заявила председатель Комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

"Канцлер при поставках танков (Leopard. — Прим. Life.ru) уступил. Я боюсь, что он воспринял это как потерю авторитета. Поэтому в вопросе [поставок] Taurus он твёрдо настоял на своём, чтобы не считаться человеком, который ещё раз поддастся давлению", — указал парламентарий в интервью медиагруппе Funke.

Штрак-Циммерманн добавила, что в противном случае Шольцу придётся вновь попасть под давление, а ему этого не хочется. Политик выразила надежду, что немецкий канцлер "осознаёт драматичность ситуации и всё же будет иметь иной взгляд на вещи".