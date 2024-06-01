В Германии объяснили, почему Шольц не хочет отправлять ракеты Taurus на Украину
Депутат Циммерманн: Шольц боится потери авторитета из-за отправки Taurus в Киев
Ракета Taurus. Обложка © Wikipedia / Boevaya mashina
Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет отправлять на Украину крылатые ракеты Taurus, так как опасается потерять авторитет. Об этом заявила председатель Комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
"Канцлер при поставках танков (Leopard. — Прим. Life.ru) уступил. Я боюсь, что он воспринял это как потерю авторитета. Поэтому в вопросе [поставок] Taurus он твёрдо настоял на своём, чтобы не считаться человеком, который ещё раз поддастся давлению", — указал парламентарий в интервью медиагруппе Funke.
Штрак-Циммерманн добавила, что в противном случае Шольцу придётся вновь попасть под давление, а ему этого не хочется. Политик выразила надежду, что немецкий канцлер "осознаёт драматичность ситуации и всё же будет иметь иной взгляд на вещи".
Напомним, ранее Шольц назвал смешными разговоры о передаче Киеву крылатых ракет Taurus на фоне уже существующих объёмов поставок немецкой военной продукции Украине. По словам канцлера ФРГ, Берлин с начала конфликта отправил ВСУ вооружений на 28 миллиардов евро. Ни одна другая страна в Европе даже не приблизилась к этой внушительной сумме, подчеркнул политик. В конце марта стало известно, что Германия вовсе перестала выпускать указанные ракеты из-за отсутствия спроса.