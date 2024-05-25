Шольц признал, что Германия дошла до предела в помощи Украине

Берлин оказал Киеву помощь в размере 28 миллиардов евро и двух систем ПВО Patriot, однако это уже предел. Такое заявление канцлера Германии Олафа Шольца приводит издание n-tv .

"Мы действительно довели это до предела возможного <...> Наша ответственность — помощь Украине в её оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО", — заявил канцлер, отмечая неготовность передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.