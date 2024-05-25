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Регион
25 мая, 07:44

Шольц признал, что Германия дошла до предела в помощи Украине

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Берлин оказал Киеву помощь в размере 28 миллиардов евро и двух систем ПВО Patriot, однако это уже предел. Такое заявление канцлера Германии Олафа Шольца приводит издание n-tv.

"Мы действительно довели это до предела возможного <...> Наша ответственность — помощь Украине в её оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО", — заявил канцлер, отмечая неготовность передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

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Ранее Шольц заявлял, что Германия и Британия находятся на стороне Украины и всячески её поддерживают. Однако, по его словам, это не означает противостояния НАТО и России. Также политик неоднократно отмечал, что Германия не станет поставлять ВСУ ракеты Taurus.

Николай Рюмин
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