Шольц признал, что Германия дошла до предела в помощи Украине
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Берлин оказал Киеву помощь в размере 28 миллиардов евро и двух систем ПВО Patriot, однако это уже предел. Такое заявление канцлера Германии Олафа Шольца приводит издание n-tv.
"Мы действительно довели это до предела возможного <...> Наша ответственность — помощь Украине в её оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО", — заявил канцлер, отмечая неготовность передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Ранее Шольц заявлял, что Германия и Британия находятся на стороне Украины и всячески её поддерживают. Однако, по его словам, это не означает противостояния НАТО и России. Также политик неоднократно отмечал, что Германия не станет поставлять ВСУ ракеты Taurus.