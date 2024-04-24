Шольц: НАТО не воюет с Россией

Несмотря на поддержку Украины со стороны НАТО, альянс не ведёт войну с Россией. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком.

"Германия и Великобритания вместе находятся на стороне Украины. Цель ясна — оказывать поддержку, чтобы Украина могла защищаться. Важно ещё, что мы — страны НАТО — не воюем с Россией", — отметил он.