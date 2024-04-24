Шольц: НАТО не воюет с Россией
Несмотря на поддержку Украины со стороны НАТО, альянс не ведёт войну с Россией. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком.
"Германия и Великобритания вместе находятся на стороне Украины. Цель ясна — оказывать поддержку, чтобы Украина могла защищаться. Важно ещё, что мы — страны НАТО — не воюем с Россией", — отметил он.
Накануне британский премьер Сунак объявил о переводе оборонного комплекса Соединённого Королевства в военный режим, а также увеличении расходов на оборону до 2,5% ВВП. По его словам, решение было принято из-за угроз. Кроме того, в 2025 году Британия разместит в Польше свои истребители Typhoon. В Финляндии также готовятся к войне. Пограничный городок Ивало уже вооружили, так как, по словам западных СМИ, он может стать "горячей точкой" во время войны НАТО с Москвой.
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