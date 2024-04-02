"Арктическая Спарта": Крошечный город страны НАТО готовится к войне с Россией

Пограничный финский городок Ивало готовится к боевым действиям с Россией. Этот регион, как пишет Express, может стать потенциальной "горячей точкой" во время войны НАТО с Москвой.

Примечательно, что рядом с Ивало есть база Североатлантического альянса под названием "Арктическая Спарта". Она является одним из самых близких к границам РФ мест, где может быть размещён американский контингент. Причём несколько таких же баз уже есть в Латвии, Норвегии и Эстонии.