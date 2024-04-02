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2 апреля, 19:17

"Арктическая Спарта": Крошечный город страны НАТО готовится к войне с Россией

Express: Финский городок Ивало у границы готовится к войне с Россией

Пограничный финский городок Ивало готовится к боевым действиям с Россией. Этот регион, как пишет Express, может стать потенциальной "горячей точкой" во время войны НАТО с Москвой.

Примечательно, что рядом с Ивало есть база Североатлантического альянса под названием "Арктическая Спарта". Она является одним из самых близких к границам РФ мест, где может быть размещён американский контингент. Причём несколько таких же баз уже есть в Латвии, Норвегии и Эстонии.

Напомним, в РФ не единожды обращали внимание на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок стремится к экспансии в постсоветское пространство и конфронтации. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявления Пентагона о столкновении России и Североатлантического альянса подтверждают оправданность специальной военной операции (СВО).

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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