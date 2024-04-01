"Отвлекают внимание": Гаврилов раскрыл истинный смысл заявлений НАТО о готовности к конфликту с РФ

Звучащие со стороны НАТО, в том числе главы военного комитета альянса Роба Бауэра, заявления о готовности к конфликту с РФ призваны отвлечь внимание налогоплательщиков от коррупции на Украине. Такое мнение высказал руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Цель западных "буревестников" [мы] видим в том, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков от бессмысленного выбрасывания их денег в украинскую коррупционную "чёрную дыру", а также "прогреть" общественное мнение в пользу возрождения собственной оборонной промышленности", — сказал дипломат в беседе с РИА "Новости".

Гаврилов отметил, что ведомая США верхушка альянса, которая сегодня возводит в Европе новый "железный занавес", должна понимать, что "отсидеться" за спиной у Штатов и ЕС у неё не получится и каждому придётся ответить за ущемление безопасности РФ. Эта агрессивная политика, добавил дипломат, ведёт к полной деградации военно-политической обстановки в Европе, и долго так продолжаться не может.

Напомним, по словам Роба Бауэра, НАТО готово к конфликту с Россией. Военный чиновник назвал это "главной задачей" альянса, который в случае боевых действий будет "драться" тем, что имеет.