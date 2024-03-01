Заявления Пентагона о столкновении РФ и НАТО подтверждают оправданность СВО, заявил Песков

НАТО считает Украину своей территорией, об этом свидетельствуют заявления западных представителей о вероятном столкновении альянса с Россией в случае неудачи Киева на фронте. Такое мнение выразил представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что это подтверждает оправданность начала специальной военной операции.