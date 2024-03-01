Заявления Пентагона о столкновении РФ и НАТО подтверждают оправданность СВО, заявил Песков
Песков: НАТО де-факто считает Украину своей территорией
НАТО считает Украину своей территорией, об этом свидетельствуют заявления западных представителей о вероятном столкновении альянса с Россией в случае неудачи Киева на фронте. Такое мнение выразил представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что это подтверждает оправданность начала специальной военной операции.
"Главное, что они [высказывания Запада] де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО. НАТО считает Украину своей территорией. Это лишний раз подчёркивает абсолютную правильность того, что делает РФ, и правильность и оправданность специальной военной операции", — сказал он журналистам.
Как уже рассказывал Life.ru, глава Пентагона Ллойд Остин заявил об угрозе столкновения России и НАТО в случае поражения Украины. Он считает, что даже после падения киевского режима Москва "не остановится". В МИД РФ назвали его заявления безумными: сочли угрозой и назвали Вашингтон настоящим агрессором. А в Госдуме напомнили шефу Пентагона про ядерную триаду.
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