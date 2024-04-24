Песков раскрыл истинные причины милитаризации Британии

В Великобритании милитаризацией определённого сегмента экономики пытаются скрыть государственные трудности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Королевства Риши Сунака о переводе оборонного комплекса страны в военный режим.

"Многие пытаются использовать ситуацию [вокруг Украины], эскалируя эту ситуацию, эскалируя её искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем. Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится, с одной стороны, зажимать пояса — гражданам Великобритании приходится не очень просто", — сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что такая милитаризация определённого сегмента экономики — всего лишь прикрытие. По его словам, таким образом Великобритания хочет скрыть возникшие трудности внутри страны.