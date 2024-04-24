Песков раскрыл истинные причины милитаризации Британии
Песков назвал милитаризацию экономики Великобритании "камуфляжем" трудностей
В Великобритании милитаризацией определённого сегмента экономики пытаются скрыть государственные трудности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Королевства Риши Сунака о переводе оборонного комплекса страны в военный режим.
"Многие пытаются использовать ситуацию [вокруг Украины], эскалируя эту ситуацию, эскалируя её искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем. Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится, с одной стороны, зажимать пояса — гражданам Великобритании приходится не очень просто", — сказал Песков на брифинге.
Представитель Кремля добавил, что такая милитаризация определённого сегмента экономики — всего лишь прикрытие. По его словам, таким образом Великобритания хочет скрыть возникшие трудности внутри страны.
Напомним, Сунак объявил о переводе оборонного комплекса Великобритании в военный режим, а также увеличении расходов на оборону до 2,5% ВВП. По его словам, решение было принято из-за мировых угроз. Но к войне с Россией Лондон не готов. Представители британский властей сами заявляли, что в случае реального конфликта с РФ их армия продержится всего два месяца.
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