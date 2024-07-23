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23 июля, 10:06

Трамп рассказал о своём "скверном" ранении

Трамп сообщил, что раненное во время покушения ухо начинает восстанавливаться

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что рана уха, полученная им при покушении, начала заживать, врачи делают оптимистичные прогнозы. Об этом политик рассказал телеканалу Fox News.

"Мы переходим к небольшим повязкам", — отметил Трамп, всё-таки назвав ранение "скверным".

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Напомним, кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались убить 13 июля. Пуля пролетела всего в нескольких миллиметрах от его головы, задев ухо. Один из зрителей был убит, ещё двое получили ранения. Злоумышленника Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте. В США теперь не исключают, что высказывания Трампа, в частности в вопросе отношений с Россией, станут причиной для новых покушений на его жизнь.

Татьяна Миссуми
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