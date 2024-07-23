Овечкин назвал тупостью покушение на Трампа в США

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин считает глупым поступком попытку убить экс-президента США Дональда Трампа. При этом спортсмен признался, что не испытывает симпатий ни к одному из кандидатов в американской предвыборной гонке.

"Тупость, я думаю. Не понимаю, как вообще можно человека убить, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что жив остался. Голосовать не могу, у меня паспорта США нет. Трудно судить, за кого голосовал бы, тут американцем надо быть", — сказал Овечкин во время интервью на YouTube-канале "Дневник хача".