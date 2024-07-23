Овечкин назвал тупостью покушение на Трампа в США
Дональд Трамп и Александр Овечкин в Белом доме. Обложка © ТАСС / EPA
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин считает глупым поступком попытку убить экс-президента США Дональда Трампа. При этом спортсмен признался, что не испытывает симпатий ни к одному из кандидатов в американской предвыборной гонке.
"Тупость, я думаю. Не понимаю, как вообще можно человека убить, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что жив остался. Голосовать не могу, у меня паспорта США нет. Трудно судить, за кого голосовал бы, тут американцем надо быть", — сказал Овечкин во время интервью на YouTube-канале "Дневник хача".
Кстати, российский хоккеист встречался с Дональдом Трампом — это произошло в марте 2019 года, когда игроки "Вашингтон Кэпиталз" посетили Белый дом. Занимавший пост президента США Трамп пригласил их, чтобы поздравить с тем, что клуб впервые за 44-летнюю историю выиграл плей-офф НХЛ.
Напомним, кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались убить 13 июля. Пуля пролетела всего в нескольких миллиметрах от его головы, задев ухо. Злоумышленника Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте. Один из зрителей был убит, ещё двое получили ранения.