Кто такая Камала Харрис: Что известно о вице-президенте США После снятия кандидатуры Джо Байдена с президентской гонки новым кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Что о ней известно и почему демократы сделали ставку на неё, вы узнаете из материала Life.ru. 22 июля, 13:58 Юрист и политик Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Калифорнии. Обложка © ТАСС / Stephanie Scarbrough

Биография Камалы Харрис

59-летняя юрист и политик Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Калифорнии, в Окленде. Её матерью стала биолог Шьямала Гопалан, а отцом — профессор экономики и философ Дональд Харрис. У Камалы есть младшая сестра Майя. Родители Камалы развелись, когда ей было семь.

Национальность и образование

По матери Харрис — индианка из семьи тамильских брахманов. По отцу — афроамериканка ямайского происхождения. Мать водила её в индуистский храм, а сосед — в афро-американскую церковь. В зависимости от нужды она представляется то чернокожей, то азиаткой. СМИ о ней писали как о женщине, которая стала второй афроамериканкой и первой американкой южноазиатского происхождения, ставшей сенатором.

В 1976 году семья переехала в Монреаль. Там Камала Харрис окончила среднюю школу Вестмаунт. Затем — колледж в Монреале и университет Говарда в Вашингтоне. Во время учёбы Харрис вступила в общество "Альфа каппа альфа" ("чёрное" женское общество) и стажировалась в штабе сенатора и демократа Алана Крэнстона. Образование Харрис завершила в 1986 году, а в 1990 году её приняли в коллегию адвокатов Калифорнии.

Личная жизнь Камалы Харрис

Камала Харрис замужем за юристом Дугласом Крейгом Эмхоффом. Фото © ТАСС / Jacquelyn Martin

Камала Харрис замужем за юристом Дугласом Крейгом Эмхоффом. По национальности он еврей. Это его второй брак. В первый раз он был женат на продюсере Керстин Макин. Известно, что Харрис и Эмхофф познакомилась в 2013 году во время "слепого" свидания. В 2019 году общее состояние супругов оценивалось в 5,8 миллиона долларов.

У Эмхоффа в предыдущем браке было двое детей — сын Коул и дочь Элла. Внимание журналистов сосредоточено на Элле — она входит в семью вице-президента Харрис, официально является падчерицей Харрис и появляется на официальных мероприятиях, сопровождая мачеху. Впрочем, Харрис не нравится слово "мачеха", в семье его заменили на "момала". Элла — "творческий" человек, разрабатывает модели одежды, продаёт керамику и картины. Она, как и её "момала", — сторонница однополых браков, защитница трансгендеров и феминистка.

Профессиональная карьера Камалы Харрис

Карьеру Харрис начала заместителем прокурора округа Аламида (Калифорния). В 1998 году перевелась помощником прокурора в офис окружного прокурора Сан-Франциско. Вела дела о грабежах, убийствах и сексуальном насилии. Уволилась после понижения в должности. Конфликт с начальством возник из-за "Закона о трёх нарушениях", по которому преступник, имеющий два нарушения, за третье получает реальный срок. Харрис выступала против такой практики.

Путь Камалы Харрис в Конгресс США

В 2017 году Харрис была выбрана сенатором от Калифорнии в Верхнюю палату Конгресса США. Фото © ТАСС / D. ROSS CAMERON

В 2000 году Харрис устроилась на работу в мэрию Сан-Франциско и представляла в суде интересы детей, подвергшихся жестокому обращению.

В 2003–2011 годах была окружным прокурором Сан-Франциско, а затем стала генеральным прокурором Калифорнии.

В 2017 году Харрис была выбрана сенатором от Калифорнии в Верхнюю палату Конгресса США. Там она отстаивала законы о контроле над оружием и поддерживала закон о предоставлении защиты и образования нелегальным несовершеннолетним мигрантам. Выступала за легализацию марихуаны и реформу здравоохранения. В США Харрис стала широко известна после допросов в суде Дональда Трампа и членов его администрации.

Камала Харрис — вице-президент США

В 2020 году Харрис хотела стать кандидатом в президенты, но сняла свою кандидатуру, удовлетворившись постом вице-президента при Джо Байдене. Харрис была назначена на эту должность 20 января 2021 года и стала 49-м вице-президентом и первой женщиной на этом посту.

В Интернете Камала стала героем "Тиктока", где завирусились ролики с её "фирменным" смехом. Фото © ТАСС / Andrew Harnik

Вскоре рейтинг Харрис упал. Виной этому была провальная миграционная политика, за которую отвечала Камала.

В Интернете Камала стала героем "Тиктока", где завирусились ролики с её "фирменным" смехом. И приобрела известность странными высказываниями. Например, в 2023 году она выдала фразу, ставшую мемом: "Раньше моя мать <...> говорила нам: "Я не знаю, что с вами не так, молодые люди. Вы думаете, вы просто упали с кокосовой пальмы?"

Политические взгляды Камалы Харрис

Отношение к России

В 2020 году Камала Харрис обвиняла Россию во вмешательстве в выборы США и заявляла, что стала жертвой атаки российских хакеров. В 2022 году она называла Украину "европейской страной", по соседству с которой есть "другая страна" — Россия.

Когда Байден снял кандидатуру с выборов, Харрис объявила о том, что начинает свою предвыборную кампанию. Фото © ТАСС / Zuma

Вот некоторые из её высказываний:

"Россия — большая страна. Россия — сильная страна. Россия решила вторгнуться в маленькую страну под названием Украина".

"Россия вошла в Украину без всякой причины, без каких-либо оправданий, она просто использовала свою силу для захвата другой страны".

Харрис — сторонница санкций. Она критиковала Трампа за связи с Россией и за то, что он вышел из договоров РСМД и СНВ-3.

Камала Харрис на президентских выборах 2024 года

Когда Байден снял кандидатуру с выборов, Харрис объявила о том, что начинает свою предвыборную кампанию. Буквально через несколько часов её уже поддержали Билл и Хиллари Клинтон. Поддержал Камалу Харрис и одиозный деятель американской закулисы Александр Сорос, сын Джорджа Сороса — основного спонсора путчей и переворотов по всему миру. Миллиардер Илон Маск назвал Харрис и Байдена "марионетками" Сороса и заявил, что республиканцы хотят привести на пост президента ещё одну куклу.

Авторы Майя Новик