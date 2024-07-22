Раскрыта важная роль мужа Камалы Харрис в битве за пост первой женщины – президента США

Есть две роли, которые он может выполнить. Первая роль: балансировка чернокожего кандидата – женщины, чтобы не терять белую часть электората демократов. Второе — связь с еврейской общиной, с которой у демократов усложнились отношения после очень невнятной реакции на идущий сейчас конфликт между Израилем и Палестиной. Этой части избирателей должно быть симпатично, что будущим первым джентльменом может стать этнический еврей.