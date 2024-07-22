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22 июля, 11:00

Раскрыта важная роль мужа Камалы Харрис в битве за пост первой женщины – президента США

Политолог Еловский: Муж Камалы Харрис может установить связи с еврейской общиной

Камала Харрис и Дуглас Эмхофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Камала Харрис и Дуглас Эмхофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Муж Камалы Харрис Дуглас (Даг) Эмхофф может принести пользу своей супруге во время президентской гонки, рассказал политолог Дмитрий Еловский в беседе с Life.ru. По его оценке, он может привести в лагерь темнокожей супруги белую часть электората, повлиять на еврейское лобби в Штатах и обеспечить связи с Голливудом.

Даг официально называется вторым джентльменом. Это новое явление для США. Камала Харрис — первая в истории женщина-вице-президент, а её муж — первый в истории второй джентльмен, отметил Еловский. Он порассуждал о том, какую роль может сыграть Эмхофф в предвыборной кампании.

Есть две роли, которые он может выполнить. Первая роль: балансировка чернокожего кандидата – женщины, чтобы не терять белую часть электората демократов. Второе связь с еврейской общиной, с которой у демократов усложнились отношения после очень невнятной реакции на идущий сейчас конфликт между Израилем и Палестиной. Этой части избирателей должно быть симпатично, что будущим первым джентльменом может стать этнический еврей.

Дмитрий Еловский

Политолог

Есть две роли, которые он может выполнить. Первая роль: балансировка чернокожего кандидата – женщины, чтобы не терять белую часть электората демократов. Второе — связь с еврейской общиной, с которой у демократов усложнились отношения после очень невнятной реакции на идущий сейчас конфликт между Израилем и Палестиной. Этой части избирателей должно быть симпатично, что будущим первым джентльменом может стать этнический еврей.
Есть две роли, которые он может выполнить. Первая роль: балансировка чернокожего кандидата – женщины, чтобы не терять белую часть электората демократов. Второе — связь с еврейской общиной, с которой у демократов усложнились отношения после очень невнятной реакции на идущий сейчас конфликт между Израилем и Палестиной. Этой части избирателей должно быть симпатично, что будущим первым джентльменом может стать этнический еврей.

Третья роль это, возможно, связи с голливудской тусовкой, где позиции демократов традиционно сильны, заключил Еловский.

Стало известно, как в Кремле оценивают потенциальную замену Харрис на Байдена
Стало известно, как в Кремле оценивают потенциальную замену Харрис на Байдена

Нынешний лидер США Джо Байден покинул президентскую гонку. На замену себе он предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Однако ей понадобится недюжинная поддержка, поскольку она не обладает ни впечатляющими рейтингами, ни цепляющей харизмой, а её оппонентом на выборах будет сам Дональд Трамп, который вообще не считает её серьёзной угрозой на пути к своему возвращению в Белый дом.

Ольга Годуненко
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