Стало известно, как в Кремле оценивают потенциальную замену Харрис на Байдена

В Кремле пока не готовы дать оценку потенциальной кандидатуре Камале Харрис на пост президента США. Об этом в беседе с журналистами в понедельник, 22 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, она не отметилась каким-либо вкладом в отношения с Россией.