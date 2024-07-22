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22 июля, 10:02

Стало известно, как в Кремле оценивают потенциальную замену Харрис на Байдена

Песков пока не смог оценить кандидатуру госпожи Харрис на пост президента США

В Кремле пока не готовы дать оценку потенциальной кандидатуре Камале Харрис на пост президента США. Об этом в беседе с журналистами в понедельник, 22 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, она не отметилась каким-либо вкладом в отношения с Россией.

"В настоящий момент мы не можем как-то оценивать потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то её вклада в наши отношения замечено не было", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, что 21 июля президент США Джозеф Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов на новый срок в ноябре 2024 года. Вместо себя он предложил вице-президента страны Камалу Харрис. Наблюдавший за этими страстями всё время Трамп поспешил дать комментарий ситуации, в котором назвал нынешнего американского лидера худшим президентом в истории страны. При этом харизматичный республиканец вообще не воспринимает блёклую на своём фоне Харрис как оппонента, с которым ему придётся считаться.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM / John Arehart

Алексей Берковиц
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