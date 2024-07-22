"После меня — хоть потоп": В Госдуме подвели итоги правления Байдена и призвали предать его суду за Украину
Депутат Хамитов призвал предать Байдена суду за разжигание конфликта на Украине
Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Susan Walsh
Действующий президент США Джо Байден за время нахождения на посту главы государства умудрился развязать один из самых масштабных конфликтов в новейшей истории, после чего решил ретироваться, отказавшись от участия в выборах. Теперь его преемникам придётся разгребать тот беспорядок, в который он своими указами погрузил весь мир. Итоги президентства Байдена в беседе с Life.ru огласил депутат Госдумы Амир Хамитов.
По оценке парламентария, он поступил как настоящий американский политик: по принципу "После меня — хоть потоп". Наговорил громких слов, наломал дров и убежал. США уже давно известны своим блестящим умением заваривать в разных уголках мира кашу, которую за ними будут расхлёбывать другие. Надо полагать, что официальная версия его снятия с предвыборной гонки будет касаться состояния здоровья, во всяком случае, именно на это будет упирать его окружение, считает Хамитов.
И действительно, заметил депутат, президент, здоровающийся с пустотой и путающий в официальных заявлениях своих врагов со своими союзниками — зрелище впечатляющее. Однако это состояние здоровья не помешало ему развязать военные действия на Украине и тратить существенную часть ресурсов своей страны на поддержку преступного неонацистского режима. Никакие соратники по партии ему в этом, стоит заметить, не препятствовали.
И надо понимать, что решение о снятии кандидатуры было принято только тогда, когда стал очевидным полный провал его избирательной кампании. Если сейчас мы не слышим ничего о признании решений почти уже бывшего президента недействительными, а самого Байдена — нелегитимным в связи с его возрастом и здоровьем, значит, он может и должен нести полную ответственность за разжигание украинского конфликта, за гибель невинных людей, в конце концов, за растранжиривание американского бюджета на цели, не имеющие к его стране никакого отношения.
Вместе с ним эту ответственность должно разделить и его окружение, во всяком случае, те, кто настраивал его в сторону "нужных" решений. Иначе эта ситуация может повлиять на репутацию самой должности президента США, позволяющей бесконтрольно создавать проблемы своей стране и всему миру, а потом трусливо сбежать и доживать свои дни в почёте и безопасности. Хотя сегодня ни о каком институте репутации в США говорить уже не приходится, заключил Хамитов.
На замену Байдену в кандидаты теперь будет выдвинута Камала Харрис, которая предстанет перед американским народом даже не как политик, а как образ американской мечты с нотками собственной либеральной идеологии, которую собираются и дальше эксплуатировать демократы в США, рассказал Life.ru политолог и куратор экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.
"Как бы это грубо ни звучало, Харрис является ярчайшим порождением Демократической партии США. Сложно было бы придумать более подходящий под политику Демпартии образ: темнокожая женщина из семьи интеллигентов, имеющая ямайское и индийское происхождение, получившая образование благодаря десегрегации и вошедшая в элитарные круги благодаря политическому активизму", — подметил эксперт.
В этом описании не хватает лишь гендерных аспектов и иных интимных нюансов жизни кандидата, полагает Туманян. Впрочем, другие представители Белого дома с лёгкостью восполняют эти пробелы. Однако картина складывается впечатляющая. Демократы выдвинут на пост президента образ американской мечты с привкусом собственной идеологии, но никак не политика по имени Камала Харрис.
"По части Байдена было очевидно, что демократы колеблются над решением по допуску действующего президента к избирательной гонке. Думаю, что окончательное решение было принято в промежутке между знаменитыми дебатами и покушением на Трампа. После чего постепенно сменилась риторика Белого дома по отношению к республиканскому кандидату. Более того, начали появляться вбросы социологического характера с намёками на возможность участия Харрис в гонке (социологи приписывали ей рейтинг больше, чем у Байдена) и, наконец, через мастодонтов в СМИ чуть ли не ежедневно вкидывали информацию о смене кандидата в Демпартии", — сказал политолог.
Возможно, имели место даже реальные конфликты между Харрис и Байденом, но команда вице-президента нивелировала и этот риск, предположительно, опубликовав в СМИ информацию от имени "анонимных источников, близких к Белому дому", заметил Туманян. Материалы содержали нарратив о том, что президент не поддержит кандидатуру напарника, исходя из межличностных конфликтов. После такого Байден уже не мог публично не поддержать Харрис, ведь иное стало бы подтверждением опубликованных обвинений, пояснил Гарник Туманян.
Политолог считает, что выдвижение Харрис не последняя уловка Демпартии. Они будут постепенно насыщать инфополе присутствием вице-президента, её идей и самого образа. Это создаст определённые сложности для республиканцев. До выборов далеко, а уху Трампа придётся оставаться в повестке ещё четыре месяца, что довольно сложно в информационную эпоху.
Итак, накануне Джо Байден объявил о своём выходе из президентской гонки, чем поверг в шок членов его избирательной кампании и команду Белого дома. Вместо себя он предложил выдвинуть в кандидаты своего вице-президента Камалу Харрис, которой теперь даже деньги на выборы искать не надо, поскольку она сможет использовать средства, собранные предвыборным проектом Байдена. Наблюдавший за этими страстями всё время Трамп поспешил дать комментарий ситуации, в котором назвал нынешнего американского лидера худшим президентом в истории страны. При этом харизматичный республиканец вообще не воспринимает блёклую на своём фоне Харрис как оппонента, с которым ему придётся считаться.