"После меня — хоть потоп": В Госдуме подвели итоги правления Байдена и призвали предать его суду за Украину

Действующий президент США Джо Байден за время нахождения на посту главы государства умудрился развязать один из самых масштабных конфликтов в новейшей истории, после чего решил ретироваться, отказавшись от участия в выборах. Теперь его преемникам придётся разгребать тот беспорядок, в который он своими указами погрузил весь мир. Итоги президентства Байдена в беседе с Life.ru огласил депутат Госдумы Амир Хамитов.

По оценке парламентария, он поступил как настоящий американский политик: по принципу "После меня — хоть потоп". Наговорил громких слов, наломал дров и убежал. США уже давно известны своим блестящим умением заваривать в разных уголках мира кашу, которую за ними будут расхлёбывать другие. Надо полагать, что официальная версия его снятия с предвыборной гонки будет касаться состояния здоровья, во всяком случае, именно на это будет упирать его окружение, считает Хамитов.

И действительно, заметил депутат, президент, здоровающийся с пустотой и путающий в официальных заявлениях своих врагов со своими союзниками — зрелище впечатляющее. Однако это состояние здоровья не помешало ему развязать военные действия на Украине и тратить существенную часть ресурсов своей страны на поддержку преступного неонацистского режима. Никакие соратники по партии ему в этом, стоит заметить, не препятствовали.

И надо понимать, что решение о снятии кандидатуры было принято только тогда, когда стал очевидным полный провал его избирательной кампании. Если сейчас мы не слышим ничего о признании решений почти уже бывшего президента недействительными, а самого Байдена — нелегитимным в связи с его возрастом и здоровьем, значит, он может и должен нести полную ответственность за разжигание украинского конфликта, за гибель невинных людей, в конце концов, за растранжиривание американского бюджета на цели, не имеющие к его стране никакого отношения. Амир Хамитов Депутат Госдумы

Вместе с ним эту ответственность должно разделить и его окружение, во всяком случае, те, кто настраивал его в сторону "нужных" решений. Иначе эта ситуация может повлиять на репутацию самой должности президента США, позволяющей бесконтрольно создавать проблемы своей стране и всему миру, а потом трусливо сбежать и доживать свои дни в почёте и безопасности. Хотя сегодня ни о каком институте репутации в США говорить уже не приходится, заключил Хамитов.

На замену Байдену в кандидаты теперь будет выдвинута Камала Харрис, которая предстанет перед американским народом даже не как политик, а как образ американской мечты с нотками собственной либеральной идеологии, которую собираются и дальше эксплуатировать демократы в США, рассказал Life.ru политолог и куратор экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.

"Как бы это грубо ни звучало, Харрис является ярчайшим порождением Демократической партии США. Сложно было бы придумать более подходящий под политику Демпартии образ: темнокожая женщина из семьи интеллигентов, имеющая ямайское и индийское происхождение, получившая образование благодаря десегрегации и вошедшая в элитарные круги благодаря политическому активизму", — подметил эксперт.

В этом описании не хватает лишь гендерных аспектов и иных интимных нюансов жизни кандидата, полагает Туманян. Впрочем, другие представители Белого дома с лёгкостью восполняют эти пробелы. Однако картина складывается впечатляющая. Демократы выдвинут на пост президента образ американской мечты с привкусом собственной идеологии, но никак не политика по имени Камала Харрис.

"По части Байдена было очевидно, что демократы колеблются над решением по допуску действующего президента к избирательной гонке. Думаю, что окончательное решение было принято в промежутке между знаменитыми дебатами и покушением на Трампа. После чего постепенно сменилась риторика Белого дома по отношению к республиканскому кандидату. Более того, начали появляться вбросы социологического характера с намёками на возможность участия Харрис в гонке (социологи приписывали ей рейтинг больше, чем у Байдена) и, наконец, через мастодонтов в СМИ чуть ли не ежедневно вкидывали информацию о смене кандидата в Демпартии", — сказал политолог.

Возможно, имели место даже реальные конфликты между Харрис и Байденом, но команда вице-президента нивелировала и этот риск, предположительно, опубликовав в СМИ информацию от имени "анонимных источников, близких к Белому дому", заметил Туманян. Материалы содержали нарратив о том, что президент не поддержит кандидатуру напарника, исходя из межличностных конфликтов. После такого Байден уже не мог публично не поддержать Харрис, ведь иное стало бы подтверждением опубликованных обвинений, пояснил Гарник Туманян.