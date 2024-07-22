Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Сын Сороса призвал объединиться вокруг Харрис и дать бой Трампу

Александр Сорос поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США

22 июля, 06:20
Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Сын американского инвестора с неоднозначной репутацией Джорджа Сороса Александр в своём аккаунте в соцсети X выступил в поддержку выдвижения вице-президента США Камалы Харрис на пост главы Соединённых Штатов.

"Пришло время объединиться вокруг Камалы Харрис и одолеть Дональда Трампа. Она лучший и самый квалифицированный кандидат, который у нас есть. Да здравствует американская мечта!" — воодушевил Сорос единомышленников.

AP: Харрис сможет использовать средства, собранные кампанией Байдена
AP: Харрис сможет использовать средства, собранные кампанией Байдена

Ранее действующий американский президент Джо Байден объявил о своём выходе из президентской гонки, однако пообещал отработать свой срок до конца. В качестве замены он предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Эта ротация скорее вынужденная, поскольку Харрис не обладает той харизмой, которую излучает теперь уже её прямой оппонент Дональд Трамп. А он, кстати, вовсе не расценивает её как серьёзного противника.

Авторы
Владимир Озеров
Владимир Озеров
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!