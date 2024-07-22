Сын Сороса призвал объединиться вокруг Харрис и дать бой Трампу
Александр Сорос поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США
Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
Сын американского инвестора с неоднозначной репутацией Джорджа Сороса Александр в своём аккаунте в соцсети X выступил в поддержку выдвижения вице-президента США Камалы Харрис на пост главы Соединённых Штатов.
"Пришло время объединиться вокруг Камалы Харрис и одолеть Дональда Трампа. Она лучший и самый квалифицированный кандидат, который у нас есть. Да здравствует американская мечта!" — воодушевил Сорос единомышленников.
Ранее действующий американский президент Джо Байден объявил о своём выходе из президентской гонки, однако пообещал отработать свой срок до конца. В качестве замены он предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Эта ротация скорее вынужденная, поскольку Харрис не обладает той харизмой, которую излучает теперь уже её прямой оппонент Дональд Трамп. А он, кстати, вовсе не расценивает её как серьёзного противника.