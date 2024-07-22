Сын Сороса призвал объединиться вокруг Харрис и дать бой Трампу

Сын американского инвестора с неоднозначной репутацией Джорджа Сороса Александр в своём аккаунте в соцсети X выступил в поддержку выдвижения вице-президента США Камалы Харрис на пост главы Соединённых Штатов.

"Пришло время объединиться вокруг Камалы Харрис и одолеть Дональда Трампа. Она лучший и самый квалифицированный кандидат, который у нас есть. Да здравствует американская мечта!" — воодушевил Сорос единомышленников.