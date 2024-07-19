Врач рассказал, какие болезни могут привести к внезапной смерти Джо Байдена

Здоровье 81-летнего президента США Джо Байдена позволит ему успешно перенести коронавирус и пойти на поправку. Однако лишь при условии, что вирус не даст осложнений, ведь в противном случае жизнь демократа окажется под угрозой. Такое мнение выразил преподаватель медфака Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов.

"От чего же может скончаться Байден? Так как CoViD-19 часто запускает хронические заболевания, то многочисленные и неизвестные общественности болячки могут обостриться. Из-за коронавируса может произойти сбой в свёртывающей системе организма, что может привести к тромбообразованию и нарушению кровотока в различных частях тела", — пояснил специалист в разговоре с NEWS.ru.

Главным фактором, значительно повышающим риск осложнений, медик назвал преклонный возраст. Однако важно учитывать, что действующий президент Штатов перенёс несколько вакцинаций, из-за чего сейчас ковид протекает в лёгкой форме.