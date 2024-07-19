Врач рассказал, какие болезни могут привести к внезапной смерти Джо Байдена
Врач Умнов: Возможные осложнения коронавируса могут стоить Байдену жизни
Здоровье 81-летнего президента США Джо Байдена позволит ему успешно перенести коронавирус и пойти на поправку. Однако лишь при условии, что вирус не даст осложнений, ведь в противном случае жизнь демократа окажется под угрозой. Такое мнение выразил преподаватель медфака Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов.
"От чего же может скончаться Байден? Так как CoViD-19 часто запускает хронические заболевания, то многочисленные и неизвестные общественности болячки могут обостриться. Из-за коронавируса может произойти сбой в свёртывающей системе организма, что может привести к тромбообразованию и нарушению кровотока в различных частях тела", — пояснил специалист в разговоре с NEWS.ru.
Главным фактором, значительно повышающим риск осложнений, медик назвал преклонный возраст. Однако важно учитывать, что действующий президент Штатов перенёс несколько вакцинаций, из-за чего сейчас ковид протекает в лёгкой форме.
Также специалист предположил у Байдена возникновение проблем с печенью и почками. Кроме того, вирус нарушает работу нервных окончаний, что чревато ухудшением когнитивных способностей политика, который и без того нередко зависает, путает слова и выглядит потерянным. По словам эксперта, нельзя исключать и вирусную пневмонию с сопутствующей ей дыхательной недостаточностью.
Напомним, что у президента Соединённых Штатов подтвердился положительный тест на коронавирус. В Белом доме заявили, что государственный лидер переносит заболевание в лёгкой форме, так как ранее несколько раз вакцинировался. Однако сторонники Демпартии всё равно тревожатся по поводу того, сможет ли Байден вернуться в президентскую гонку и одержать победу над своим предшественником Дональдом Трампом. Как ранее сообщал Life.ru, рейтинги действующего президента США буквально пробивают дно после неудачных теледебатов, прошедших в начале июля. Многие ставят под сомнение, что демократ сумеет вернуть расположение электората. В то же время рейтинги его оппонента Дональда Трампа, напротив, растут после того, как он пережил неудачное покушение во время митинга в штате Пенсильвания.
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