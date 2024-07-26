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26 июля, 12:23

Путин и Лукашенко прогулялись по территории Валаама

Путин и Лукашенко продолжили неформальное общение на Валааме

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко второй день находятся на Валааме. Лидеры двух стран продолжают общаться в неформальной обстановке и, судя по видео, гуляют по местным святым местам и наслаждаются красотами.

Путин и Лукашенко продолжили неформальное общение на Валааме. Видео © Life.ru

"Если бы, конечно, не [было так] жарко, вообще было бы хорошо", — сказал Лукашенко в беседе с Путиным.

Путин и Лукашенко встретились на Валааме
Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Напомним, Александр Лукашенко прилетел в Россию 25 июля. В Санкт-Петербурге его встретил губернатор Александр Беглов. Далее глава государства и Владимир Путин посетили Вааламский монастырь и храм Смоленской иконы Божией Матери. На территории они провели закрытые переговоры.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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