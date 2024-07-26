Путин и Лукашенко прогулялись по территории Валаама

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко второй день находятся на Валааме. Лидеры двух стран продолжают общаться в неформальной обстановке и, судя по видео, гуляют по местным святым местам и наслаждаются красотами.

"Если бы, конечно, не [было так] жарко, вообще было бы хорошо", — сказал Лукашенко в беседе с Путиным.