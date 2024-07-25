Путин и Лукашенко общаются в закрытом формате на Валааме

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко общаются в закрытом формате. Об этом сообщает близкий к пресс-службе лидера республики телеграм-канал "Пул первого".

Перед переговорами лидеры двух стран посетили Храм смоленской иконы Божией Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря.

"Далее президенты зашли в часовню царственных страстотерпцев. Ну а прямо сейчас — общение продолжается в закрытом формате", — говорится в сообщении телеграм-канала.