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25 июля, 12:19

Путин и Лукашенко общаются в закрытом формате на Валааме

Путин и Лукашенко на Валааме. Обложка © Telegram / "Пул Первого"

Путин и Лукашенко на Валааме. Обложка © Telegram / "Пул Первого"

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко общаются в закрытом формате. Об этом сообщает близкий к пресс-службе лидера республики телеграм-канал "Пул первого".

Перед переговорами лидеры двух стран посетили Храм смоленской иконы Божией Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря.

"Далее президенты зашли в часовню царственных страстотерпцев. Ну а прямо сейчас — общение продолжается в закрытом формате", — говорится в сообщении телеграм-канала.

Путин и Лукашенко встретились на Валааме
Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Напомним, президент Белоруссии прибыл 25 июля с рабочим визитом в Россию. Борт Лукашенко совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, где его встретил губернатор города Александр Беглов. О скорой встрече лидеров РФ и Белоруссии стало известно 13 июля.

Иван Косицын
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