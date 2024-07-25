В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Путин и Лукашенко посетили на Валааме храм Смоленской иконы Божией Матери
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко посетили на острове Валаам храм Смоленской иконы Божией Матери. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Путин и Лукашенко посетили на Валааме храм Смоленской иконы Божией Матери. Фото © Telegram / "Пул Первого"
Этот храм находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, отдавших жизнь за веру и Отечество. В храме состоялся молебен, затем президенты продолжили общение на Валааме.
Остров Валаам находится в северной части Ладожского озера. Там расположены одноимённый посёлок, входящий в Сортавальское городское поселение республики Карелия, и Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
Напомним, президент Белоруссии прибыл в четверг, 25 июля, с рабочим визитом в Россию. Борт политика совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, где его встретил губернатор Северной столицы Александр Беглов. О скорой встрече лидеров РФ и Белоруссии стало известно 13 июля.
Telegram / "Пул Первого"