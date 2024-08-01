"Почему зарплату мне не повышаете?": Лукашенко пошутил на церемонии награждения своего бухгалтера

Белорусский президент Александр Лукашенко пошутил на церемонии награждения ведущего бухгалтера управления делами президента Белоруссии Ольги Губицкой. Как следует из видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал "Пул Первого", глава государства поинтересовался у своей подчинённой, почему ему не повышают зарплату.

Лукашенко наградил ведущего бухгалтера управления делами президента и пошутил о зарплате. Видео © Telegram / Пул Первого

"Почему зарплату мне не повышаете?", — цитирует белорусского лидера телеграм-канал.

Стоит отметить, что на видеозаписи слышно, как Лукашенко объясняет присутствующим свой вопрос. Политический деятель уточнил, что он пять лет уже на одном месте.