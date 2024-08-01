"Почему зарплату мне не повышаете?": Лукашенко пошутил на церемонии награждения своего бухгалтера
Лукашенко в шутку пожаловался бухгалтеру, что ему пять лет не повышали зарплату
Белорусский президент Александр Лукашенко пошутил на церемонии награждения ведущего бухгалтера управления делами президента Белоруссии Ольги Губицкой. Как следует из видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал "Пул Первого", глава государства поинтересовался у своей подчинённой, почему ему не повышают зарплату.
Лукашенко наградил ведущего бухгалтера управления делами президента и пошутил о зарплате. Видео © Telegram / Пул Первого
"Почему зарплату мне не повышаете?", — цитирует белорусского лидера телеграм-канал.
Стоит отметить, что на видеозаписи слышно, как Лукашенко объясняет присутствующим свой вопрос. Политический деятель уточнил, что он пять лет уже на одном месте.
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Telegram / Пул Первого