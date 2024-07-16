Хуснуллин в шутку сказал Life.ru о готовности оплатить новый заезд с Путиным за рулём

Зампред правительства России Марат Хуснуллин в шутку заявил о готовности оплатить проезд с президентом РФ Владимиром Путиным, припомнив поездку с главой государства в кабине КАМАЗа по трассе М-12 "Восток". Об этом он сказал корреспонденту Life.ru перед церемонией открытия Северного обхода Твери, назвав новую дорогу хорошей.

"Трасса хорошая, сам лично проехал, нет замечаний", — ответил Хуснуллин на вопрос нашего корреспондента. А ещё он пошутил, что на этот раз взял деньги на оплату проезда, если его вновь повезёт в КАМАЗе Владимир Путин.