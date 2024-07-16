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16 июля, 08:41

Хуснуллин в шутку сказал Life.ru о готовности оплатить новый заезд с Путиным за рулём

Хуснуллин заявил о готовности оплатить проезд с Путиным по обходу Твери

Зампред правительства России Марат Хуснуллин в шутку заявил о готовности оплатить проезд с президентом РФ Владимиром Путиным, припомнив поездку с главой государства в кабине КАМАЗа по трассе М-12 "Восток". Об этом он сказал корреспонденту Life.ru перед церемонией открытия Северного обхода Твери, назвав новую дорогу хорошей.

Хуснуллин – о Северном обходе Твери и оплате водителю за поездку. Видео © Life.ru / Павел Баранов

"Трасса хорошая, сам лично проехал, нет замечаний", — ответил Хуснуллин на вопрос нашего корреспондента. А ещё он пошутил, что на этот раз взял деньги на оплату проезда, если его вновь повезёт в КАМАЗе Владимир Путин.

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Напомним, что Владимир Путин ранее прибыл на церемонию открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти. Президент подъехал к 155-му километру трассы М-11 "Нева" на водительском сидении Lada Aura. А слова Марата Хуснуллина об оплате водителю — шуточная отсылка к случаю, когда он проехался в кабине КАМАЗа с главой России, после того как тот совершил полёт на на стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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