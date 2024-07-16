Кремль озвучил примерные даты новой прямой линии с Путиным
Песков сообщил, что прямая линия с Путиным состоится ближе к Новому году
Традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году. Об этом сообщил журналистам во вторник, 16 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, прямую линию вновь совместят с итоговой пресс-конференцией российского лидера.
"Будет зимой, ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие. Пока мы исходим из того, что это будет совмещенный формат — так же, как это было в прошлом году", — проанонсировал представитель Кремля.
Напомним, что прямая линия, совмещённая с пресс-конференцией президента Владимира Путина, состоялась 14 декабря 2023 года. В ходе неё глава государства более четырёх часов отвечал на вопросы россиян. Так, российский лидер отметил хороший запас прочности экономики нашей страны для дальнейшего развития, а также заявил, что ежегодно новые регионы будут получать на восстановление по триллиону рублей. Кроме того, президент обратил внимание на исторически низкую безработицу — 2,9%.
Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ТАСС