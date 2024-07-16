Путин за рулём Lada Aura приехал на открытие Северного обхода Твери
Владимир Путин за рулём Лады Аура прибыл на участок трассы М-11. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. Глава государства приехал к 155-му километру трассы М-11 "Нева" за рулём автомобиля Lada Aura. Видео опубликовала в своём телеграм-канале пресс-служба Кремля.
Путин прибыл на церемонию открытия. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Мы делаем ещё один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, в формировании перспективных международных транспортных коридоров, а главное – в повышении качества жизни людей", — заявил российский лидер на церемонии.
Глава государства подчеркнул, что транспорт, логистика – это база для повышения экономической активности, а значит, и качества жизни народа.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин планирует лично запустить движение по трассе "Обход Тольятти" в Самарской области.