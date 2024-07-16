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16 июля, 08:15

Путин за рулём Lada Aura приехал на открытие Северного обхода Твери

Владимир Путин за рулём Лады Аура прибыл на участок трассы М-11. Фото © Life.ru

Владимир Путин за рулём Лады Аура прибыл на участок трассы М-11. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. Глава государства приехал к 155-му километру трассы М-11 "Нева" за рулём автомобиля Lada Aura. Видео опубликовала в своём телеграм-канале пресс-служба Кремля.

Путин прибыл на церемонию открытия. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Мы делаем ещё один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, в формировании перспективных международных транспортных коридоров, а главное – в повышении качества жизни людей", — заявил российский лидер на церемонии.

Глава государства подчеркнул, что транспорт, логистика – это база для повышения экономической активности, а значит, и качества жизни народа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин планирует лично запустить движение по трассе "Обход Тольятти" в Самарской области.

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Владимир Озеров
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