Путин за рулём Lada Aura приехал на открытие Северного обхода Твери

Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. Глава государства приехал к 155-му километру трассы М-11 "Нева" за рулём автомобиля Lada Aura. Видео опубликовала в своём телеграм-канале пресс-служба Кремля.

Путин прибыл на церемонию открытия. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Мы делаем ещё один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, в формировании перспективных международных транспортных коридоров, а главное – в повышении качества жизни людей", — заявил российский лидер на церемонии.

Глава государства подчеркнул, что транспорт, логистика – это база для повышения экономической активности, а значит, и качества жизни народа.