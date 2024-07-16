Путин сегодня запустит движение по трассе "Обход Тольятти"

Президент России Владимир Путин сегодня по видеосвязи откроет новый объект транспортной инфраструктуры. Речь идёт об новой трассе "Обход Тольятти", рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня президент Путин будет заниматься вопросами инфраструктурного развития нашей страны, дорожного. В частности, он посредством ВКС откроет объект в Самарской области — обход Тольятти. Будут и другие объекты открыты. Это будет сегодня главный акцент в работе президента", — пояснил официальный представитель Кремля.