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16 июля, 08:01

Путин сегодня запустит движение по трассе "Обход Тольятти"

Песков: Путин сегодня по видеосвязи откроет трассу "Обход Тольятти"

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сегодня по видеосвязи откроет новый объект транспортной инфраструктуры. Речь идёт об новой трассе "Обход Тольятти", рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня президент Путин будет заниматься вопросами инфраструктурного развития нашей страны, дорожного. В частности, он посредством ВКС откроет объект в Самарской области — обход Тольятти. Будут и другие объекты открыты. Это будет сегодня главный акцент в работе президента", — пояснил официальный представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков рассказал о том, когда планируется проведение новой прямой линии с Владимиром Путиным. По словам официального представителя Кремля, мероприятие проведут ближе к Новому году, совместив его с итоговой конференцией руководителя Российской Федерации.

Александр Юнашев
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