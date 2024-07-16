Путин сегодня запустит движение по трассе "Обход Тольятти"
Песков: Путин сегодня по видеосвязи откроет трассу "Обход Тольятти"
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин сегодня по видеосвязи откроет новый объект транспортной инфраструктуры. Речь идёт об новой трассе "Обход Тольятти", рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня президент Путин будет заниматься вопросами инфраструктурного развития нашей страны, дорожного. В частности, он посредством ВКС откроет объект в Самарской области — обход Тольятти. Будут и другие объекты открыты. Это будет сегодня главный акцент в работе президента", — пояснил официальный представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о том, когда планируется проведение новой прямой линии с Владимиром Путиным. По словам официального представителя Кремля, мероприятие проведут ближе к Новому году, совместив его с итоговой конференцией руководителя Российской Федерации.