Песков: Власти США настаивают на продолжении войны до последнего украинца

"Мы пока исходим из существующих реалий. Мы видим, что нынешняя администрация является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца" , — указал представитель Кремля.

К слову, Песков и ранее отмечал, что пока что реальных предпосылок для переговоров с Украиной не сложилось, так как НАТО отказывается считаться с волнением Москвы по поводу потенциального принятия Незалежной в альянс. По его словам, рано говорить о мирном урегулировании, пока не решена ключевая проблема, ставшая одной из основ для проведения спецоперации.