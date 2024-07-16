Песков: Власти США настаивают на продолжении войны до последнего украинца
Власти США пока настаивают на продолжении войны до последнего украинца. Об этом сообщил журналистам во вторник, 16 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Вашингтон не жалеет на эскалацию конфликта ни финансовых ресурсов, ни военной техники.
"Мы пока исходим из существующих реалий. Мы видим, что нынешняя администрация является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца", — указал представитель Кремля.
К слову, Песков и ранее отмечал, что пока что реальных предпосылок для переговоров с Украиной не сложилось, так как НАТО отказывается считаться с волнением Москвы по поводу потенциального принятия Незалежной в альянс. По его словам, рано говорить о мирном урегулировании, пока не решена ключевая проблема, ставшая одной из основ для проведения спецоперации.
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