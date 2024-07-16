На Украине, несмотря на колоссальную и отлаженную машину по оболваниванию населения, растёт число граждан, которые хотят начать переговоры о мире с Российской Федерацией. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков о желании народа Украины договариваться с Россией. Видео © Life.ru / Павел Баранов

"Большинство украинцев по-прежнему выступает против переговоров с Россией. Но эти две цифры [44% граждан Украины выступает за переговоры, и остальное большинство – против] нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания, которая работает в стране. Работает она весьма искусно и массированно. То есть, народ оболванивают, промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические, в плохом смысле слова, чувства, способствуют размножению бацилл нацизма в стране", — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что процент желающих переговоров украинцев с учётом вышесказанного внушает некоторый оптимизм. По его словам, цифры любопытны и говорят о многом. В частности, это наводит на мысли о том, что динамика общественного мнения на Украине меняется и постепенно число людей, которые через весь этот ужас, царящий в Незалежной, станут склоняться к переговорам, будет расти.