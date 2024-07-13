ВСУ отошли от белорусской границы

"Где-то 3-4 числа (июля. — Прим. Life.ru) нашей внешней разведкой зафиксирован отвод этих подразделений из приграничных с Республикой Беларусь районов. Они убыли в места постоянной дислокации", — приводит слова военного БелТА.

Он отметил, что в ответ на активность украинских военных белорусские силовые структуры приняли все необходимые меры, которые соответствовали положению на границе. Военный также подчеркнул, что украинская сторона вела себя сдержанно.