ВСУ отошли от белорусской границы
Белорусская разведка 3–4 июля зафиксировала отход ВСУ от границы
3–4 июля белорусская разведка зафиксировала отход украинских военных от приграничья. Об этом сообщил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.
"Где-то 3-4 числа (июля. — Прим. Life.ru) нашей внешней разведкой зафиксирован отвод этих подразделений из приграничных с Республикой Беларусь районов. Они убыли в места постоянной дислокации", — приводит слова военного БелТА.
Он отметил, что в ответ на активность украинских военных белорусские силовые структуры приняли все необходимые меры, которые соответствовали положению на границе. Военный также подчеркнул, что украинская сторона вела себя сдержанно.
Напомним, ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил об увеличении численности группировки ВСУ на одном из участков границы. Там зафиксировали нахождение в том числе американских боевых машин пехоты Bradley и РСЗО HIMARS. Минск увеличил количество военных в том районе. Представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко признал, что Киев укрепляет границу.
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