Три попытки прорыва, минус 1100 боевиков: Минобороны рассказало о ситуации под Курском на 10 августа Минобороны: Потери ВСУ в Курской области превысили 1100 бойцов и 20 танков 10 августа, 09:25 Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Российские военные продолжают ликвидировать формирования ВСУ на Курском направлении, а также пресекать попытки прорваться вглубь территории нашей страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнём артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории", — говорится в тексте.

Также нанесены удары по технике и личному составу противника в районах посёлков Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово в Курской области. ВС РФ обстреливают и резервы украинской армии на территории Сумской области, с которой 6 августа была совершена атака на нашу страну.

По данным министерства, на окраине города Суджа ликвидировано 15 солдат ВСУ, за сутки на данном направлении украинские войска лишились 175 бойцов и 36 единиц бронетехники, в том числе уничтожены 10 танков, 3 БТР, 2 БМП, 21 боевая машина, 3 орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

За всё время на Курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортёров, 88 боевых бронированных машин, два комплекса "Бук М1", установку "Град" и шесть орудий полевой артиллерии.

Авторы Татьяна Миссуми