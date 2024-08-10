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Регион
10 августа, 09:10

Алаудинов раскрыл маршрут эшелона ВСУ на курскую землю

Алаудинов: ВСУ для вылазки в Курскую область стянули силы с белорусской границы

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Александр Река

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Александр Река

Вооружённые силы Украины (ВСУ) для атаки на Курскую область стянули силы с белорусской границы и других направлений. Об этом сообщил командующий спецназом "Ахмат", Герой России, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

"Противник подготовился и стянул все свои силы с белорусской границы и отовсюду, и бросил эти силы сюда для масштабной акции", — сказал командир в видеообращении.

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Напомним, 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область, но это им не удалось. На данный момент ситуация в регионе сложная, но вовсе не критическая. По словам Апти Алаудинова, операцией ВСУ руководит напрямую НАТО. Кроме того, в рядах украинских войск замечены канадские и грузинские наёмники, а также представители Франции, Польши и других стран. Тем временем западные СМИ отмечают, что именно союзники Украины дали зелёный свет на вылазку бойцов ВСУ в приграничные районы Курской области.

Дарья Нарыкова
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