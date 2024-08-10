Алаудинов раскрыл маршрут эшелона ВСУ на курскую землю

Вооружённые силы Украины (ВСУ) для атаки на Курскую область стянули силы с белорусской границы и других направлений. Об этом сообщил командующий спецназом "Ахмат", Герой России, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

"Противник подготовился и стянул все свои силы с белорусской границы и отовсюду, и бросил эти силы сюда для масштабной акции", — сказал командир в видеообращении.