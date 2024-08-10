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Регион

"Будем жечь!" Алаудинов пригрозил иностранным сатанистам за участие в "вакханалии" под Курском

Алаудинов обещал поставить на колени всех участников "вакханалии" под Курском

10 августа, 08:22
Апти Алаудинов в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Апти Алаудинов в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал об огромном количестве наёмников из США, Франции, Польши, Британии, которые участвуют в боях на стороне ВСУ, в том числе при атаке на Курскую область. Он заверил, все эти страны ещё встанут перед Россией на колени за устроенную "вакханалию сатанистов". Видеообращение командир разместил в своём телеграм-канале.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов пообещал поставить Запад на колени. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

"Есть американцы, англичане, поляки, французы — мы это всё видим. Каждый из вас получит по заслугам, и каждая страна, которая принимала участие в этой вакханалии сатанистов тоже получит по заслугам. Вы ещё будете ползать на коленях перед Россией, прося и вымаливая прощение за то, что вы сделали", — сказал Алаудинов.

Он заявил, что иностранные наёмники недостойны быть похороненными на российской земле. Офицер обещал, что российские бойцы сделают всё, чтобы этих "сатанистов" здесь не было.

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Напомним, 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область, но это им не удалось. На данный момент ситуация в регионе сложная, но совсем не критическая. По словам Алаудинова, операцией ВСУ руководит напрямую НАТО. В рядах противника замечены канадские и грузинские наёмники, а также представители Франции, Польши и других стран, добавил он.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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