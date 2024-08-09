В России высказались о молчании мирового сообщества после нападения на Курскую область
Сенатор Карасин: Мир всерьёз задумается над действиями ВСУ в Курской области
Мировому сообществу придётся задуматься над действиями Вооружённых сил Украины, которые атаковали мирных граждан Курской области. Таким мнением поделился сенатор Совфеда Григорий Карасин.
"Здравый смысл подсказывает, что все с чувством негодования восприняли новость об атаке на Курскую область. Тем не менее сомневаюсь, что будет какая-то негативная реакция со стороны Запада: всё, что делает Киев, санкционировано Вашингтоном. Но мир, глобальное большинство, задумается всерьёз над тем, что творит Украина", — сказал он в беседе с "Лентой.ру".
По его словам, настолько агрессивной попытки вторжения на территорию РФ за всю историю СВО ещё не было. Сенатор считает, что за такое количество мирных жертв Украине точно придётся ответить. Карасин думает, что вскоре мировое сообщество поймёт, насколько глупой была попытка ВСУ продемонстрировать силу, обстреливая обычных граждан.
Напомним, ВСУ попытались прорваться в Курскую область, но это им не удалось. На данный момент ситуация в регионе сложная, но совсем не критическая. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, однако сделать это довольно сложно из-за обстрелов. К сожалению, погибли мирные жители. Травмы в результате атак получили 66 человек, в том числе девять детей. Уточняется, что в кровавой операции участвуют канадские и грузинские наёмники. В США осуждать украинскую армию не стали, отметив, что действия ВСУ под Курском не нарушают запретов на использование поставленного оружия.
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