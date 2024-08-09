В России высказались о молчании мирового сообщества после нападения на Курскую область

"Здравый смысл подсказывает, что все с чувством негодования восприняли новость об атаке на Курскую область. Тем не менее сомневаюсь, что будет какая-то негативная реакция со стороны Запада: всё, что делает Киев, санкционировано Вашингтоном. Но мир, глобальное большинство, задумается всерьёз над тем, что творит Украина", — сказал он в беседе с "Лентой.ру".